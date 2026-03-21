Pizarro avverte la Juve | La Roma può assolutamente qualificarsi in Champions Ecco come

Un ex calciatore ha espresso un avvertimento rivolto alla Juventus, affermando che la Roma ha buone possibilità di qualificarsi per la Champions League. La sua dichiarazione si concentra sulle prospettive della squadra romana e sul suo potenziale di raggiungere la competizione europea. La frase è stata rilasciata in un contesto che coinvolge analisi e considerazioni sul percorso delle due squadre in questa stagione.

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