La rinascita del serale Boom di iscritti | ben 3.187 Ma incubo tagli in classe

A Milano e zone limitrofe, i corsi serali stanno registrando un aumento di iscrizioni, con un totale di 3.187 studenti rispetto ai 2.964 dell’anno precedente. Tra le nuove iscrizioni ci sono anche numerosi adulti che cercano di completare il percorso di studi. Tuttavia, le scuole segnalano anche problemi legati ai tagli nelle classi, che stanno creando difficoltà nell’organizzazione delle lezioni e nella gestione degli studenti.

Crescono gli iscritti ai corsi serali: tra le scuole di Milano e hinterland sono 3.187, erano 2.964 nel 202425 (di cui 1.657 iscritti negli istituti milanesi). Cinque le principali scuole pubbliche che garantiscono questi percorsi in città: Bertarelli-Ferraris (che oggi conta 207 iscritti), Frisi (502), Giorgi (673), Kandinsky (214) e Molinari (182). I corsi più seguiti? Amministrazione Finanza e Marketing (257 iscritti), Servizi commerciali (257), Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (224), Informatica e Telecomunicazioni (218) e Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera (196). "Un vero fiore all’occhiello da valorizzare...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rinascita del serale. Boom di iscritti: ben 3.187. Ma incubo tagli in classe Notizie correlate "Boom" di iscritti al comprensivo 2. Una classe in più alle medie SantiniSiamo ancora a livello di stime e proiezioni, tali però da giustificare un meritato brindisi al quartier generale di Tonfano. Amici, la classe definitiva del Serale: Peparini in lacrimeAmici dell’8 marzo 2026 ha definito la classe definitiva del Serale, ma non nel modo che molti si aspettavano. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La rinascita del serale. Boom di iscritti: ben 3.187. Ma incubo tagli in classe; TEDxPadova fa Boom!: idee, innovazione e gentilezza si preparano ad accendere la città del Santo; Boom!: TEDxPadova annuncia i progetti speciali dedicati al territorio. La rinascita del serale. Boom di iscritti: ben 3.187. Ma incubo tagli in classePiù studenti nei corsi per gli adulti, ma ore funzionali e posti a rischio. L’appello dei presidi: Qui storie di riscatto: indirizzi da salvaguardare. ilgiorno.it ANSA.it. . ll direttore dell'Agenzia delle Entrate al Forum Ansa. Boom di accessi alla precompilata, Carbone: "Va incontro ai contribuenti". #ANSA - facebook.com facebook Truffa delle finte multe: boom di casi, i consigli di Adoc per non cadere nella rete x.com