Amici la classe definitiva del Serale | Peparini in lacrime

Durante la puntata di oggi, è stata annunciata la composizione della classe definitiva del Serale di Amici dell’8 marzo 2026. La comunicazione ha suscitato emozioni tra i concorrenti, con alcuni partecipanti visibilmente commossi e in lacrime. La selezione è stata presentata come un momento importante per i giovani artisti, che ora si preparano a competere nel prossimo step del programma.

Amici dell’ 8 marzo 2026 ha definito la classe definitiva del Serale, ma non nel modo che molti si aspettavano. Dopo l’apertura musicale con due ospiti, il talent è entrato subito nella fase più delicata, quella delle esibizioni per la maglia d’oro. All’inizio le regole sembravano intoccabili, poi lo stallo ha costretto la produzione a intervenire. In mezzo, giudizi severi, bocciature pesanti e una discussione che ha lasciato il segno. Grave lutto per un allievo dopo la formazione della classe del Serale Amici 25: ospiti in apertura e subito clima da Serale. La puntata pomeridiana è stata condotta da Maria De Filippi e si è aperta con un momento musicale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

