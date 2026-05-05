La Regione sta lavorando in maniera riservata per garantire la pallacanestro a Trieste

Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie riguardanti un possibile intervento regionale per il settore della pallacanestro a Trieste. Fonti vicine alle istituzioni riferiscono che i responsabili stanno valutando un progetto, nato da una proposta proveniente dalla comunità locale, che mira a rendere più sostenibile la gestione di società sportive di alto livello. Al momento, tuttavia, non ci sono dettagli ufficiali o conferme pubbliche su questa iniziativa.

Nelle scorse settimane sulle scrivanie dei vertici regionali sarebbe planata l'idea di un progetto, con una proposta che arriva dal basso, volto a rendere sostenibile la gestione di società sportive di alto livello, sul quale però “non si può ancora dire niente”. La misura, che riguarda.🔗 Leggi su Triesteprima.it Prima vittoria in Serie A per Coach Taccetti!!! #bepartofit #pallacanestrotrieste Notizie correlate Da Trapani a Udine, tutti con Trieste: sui social esplode la questione Pallacanestro TriesteEntrambe le sponde di Bologna, Cantù, Livorno, Caserta, Udine, Gorizia, Venezia, Verona, Trapani, Brindisi, Torino, ma anche Roma, Bergamo, Scafati,... Esonerato Israel Gonzalez, la Pallacanestro Trieste affida la squadra a Francesco TaccettiLa pallacanestro trieste annuncia una revisione dello staff tecnico finalizzata a preservare la continuità del progetto sportivo e a valorizzare le... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Occupazione, la Regione Puglia punta a 10 mila nuovi posti di lavoro; Offerte di lavoro in Puglia, la Regione: Ci saranno 10mila posti; Incendi, la Regione ricorda che sono vietati abbruciamenti di residui vegetali se c’è vento; Turismo: l'assessora del Lavoro D. Manca: Oltre 50 mila disoccupati qualificati iscritti ai CPI della Sardegna, il nodo è la qualità del lavoro. Notizie dalla GiuntaUdine, 5 feb - Il 19 gennaio scorso è stata avviata la sperimentazione del Numero Europeo Armonizzato 116117 per le cure mediche non urgenti nell'area Giuliano Isontina. La Regione sta lavorando ... regione.fvg.it Nasce uno spazio dedicato alle opportunità delle politiche di coesione in Puglia È online il Gruppo Facebook “Coesione Italia 21/27 – Regione Puglia”, un nuovo punto di riferimento per restare aggiornati sulle iniziative e le misure dedicate allo sviluppo d - facebook.com facebook La regione Liguria ha approvato un disegno di legge che stanzia 40 milioni di euro per l'AMT, l’azienda del trasporto pubblico di Genova, che era quasi fallita x.com