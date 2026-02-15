Esonerato Israel Gonzalez la Pallacanestro Trieste affida la squadra a Francesco Taccetti

Da mondosport24.com 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pallacanestro Trieste ha deciso di esonerare Israel Gonzalez dopo le recenti sconfitte e ha scelto di affidare la squadra a Francesco Taccetti, che già lavora nel settore giovanile del club. La decisione arriva in un momento in cui i risultati non soddisfano le aspettative, e l’obiettivo è dare nuova energia alla squadra per migliorare le prestazioni in campionato. Taccetti si occuperà di guidare i giocatori durante le prossime partite, cercando di rinvigorire il gruppo.

La pallacanestro trieste annuncia una revisione dello staff tecnico finalizzata a preservare la continuità del progetto sportivo e a valorizzare le capacità di leadership emerse nel corso delle stagioni recenti. L’aggiornamento mira a rafforzare la dinamica di squadra e a mettere in luce la direzione tecnica capace di guidare il roster biancorosso con chiarezza e metodo. Con effetto immediato, è stato sollevato dall’incarico Israel Gonzalez, responsabile della gestione tecnica della squadra. Francesco Taccetti è stato nominato Head Coach, a cui è affidata la responsabilità di dirigere la squadra nelle prossime fasi della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

esonerato israel gonzalez la pallacanestro trieste affida la squadra a francesco taccetti

© Mondosport24.com - Esonerato Israel Gonzalez, la Pallacanestro Trieste affida la squadra a Francesco Taccetti

Israel Gonzalez: "Mi sento in colpa verso i tifosi

Israel Gonzalez si sfoga dopo la partita.

Pallacanestro Trieste contro Napoli Basket: dove seguire la partita in tv

La partita tra Pallacanestro Trieste e Napoli Basket si svolge perché le due squadre cercano di migliorare le proprie posizioni in classifica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

esonerato israel gonzalez laUFFICIALE – Trieste, esonerato coach Gonzalez. Promosso Taccetti al suo postoCoach Israel González sollevato dall’incarico.??La Pallacanestro Trieste comunica di aver sollevato Coach Israel Gonzalez dall’incarico di capo ... basketinside.com