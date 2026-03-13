Una donna cerca di avere un bambino senza successo, affrontando un percorso complesso di procreazione medicalmente assistita. Sono coinvolti vari passaggi, costi e difficoltà nel tentativo di concepire attraverso tecniche mediche. La procedura richiede spesso molte visite, esami e trattamenti, evidenziando le sfide di un iter che può durare mesi o anni.

Basta guardarsi attorno, senza scomodare statistiche ed elencare dati, per notare quanto si sia alzata l'età nella quale le donne ricercano la prima gravidanza. Alla base ci sono motivi legati allo studio, al lavoro, alla precarietà emotiva ed economica che spesso scoraggiano dall'intraprendere il progetto di un figlio che, al netto del romanticismo di cui è ammantato, resta comunque un onere importante.Ma c'è anche un altro aspetto tutt'altro che trascurabile che è quello dell'infertilità. Secondo . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Ruggi, via libera all'assunzione di due ginecologhe per il reparto di Procreazione Medicalmente AssistitaVia libera all'assunzione di due ginecologhe al "Ruggi d'Aragona" di Salerno per potenziare il reparto di Procreazione Medicalmente Assistita.

Carolina Marconi, che dopo due gravidanze perse ha dovuto interrompere la Procreazione Medicalmente Assistita. Perché succede e in che modo si può affrontare il desiderio di maternità dopo un percorso oncologicoCi ha provato con la fecondazione assistita, insieme al compagno Alessandro Tulli, non appena le è stato possibile.

Contenuti e approfondimenti su Alla ricerca di un bambino che non...

Temi più discussi: La ricerca di Dio oltre l'IA e il modello dei bambini: cosa dice la Nota della Commissione teologica; Alla ricerca di un bambino che non arriva: iter, costi e criticità della procreazione medicalmente assistita; Alla ricerca del tesoro dei pirati; Nel 2010 la scienza ci disse che stare online faceva bene ai bambini. Poi ha cambiato idea. Perché?.

A Milano la maratona che sostiene la ricerca per i bambini oncologici dell'Istituto BestaLa Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta sta avviando un progetto di ricerca dedicato allo studio genetico di bambini con tumori del sistema nervoso una delle principali problematiche onco ... corriere.it

Ricerca, 40 anni Irccs Bambino Gesù: nuovo laboratorio di terapia genicaRoma, 28 ott. - (Adnkronos) - Dal primo trapianto di cuore pediatrico alla prima terapia genica per i tumori solidi, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è da sempre 'l’ospedale dei casi ... notizie.tiscali.it

Sto svolgendo una ricerca per la mia tesi triennale in psicologia e avrei bisogno del tuo aiuto. Il questionario è TOTALMENTE ANONIMO: non vengono richiesti nomi, email o dati identificativi i dati saranno usati solo per fini di studio La compilazione richiede ci - facebook.com facebook

Ministero dell'Università e della Ricerca x.com