La reazione di Andrea Delogu alle nozze a sorpresa di Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina | Impazzisco

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina hanno annunciato improvvisamente di aver sposato, suscitando reazioni contrastanti tra chi ha espresso scetticismo sulla loro relazione e chi ha inviato messaggi di auguri. La conduttrice Andrea Delogu ha commentato la notizia, ammettendo di essere sorpresa e molto emozionata. L’annuncio ha attirato l’attenzione di diversi follower e media, che hanno seguito con interesse la vicenda.

Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti hanno annunciato a sorpresa il matrimonio, tra i dubbi di chi non crede siano una coppia e i messaggi di congratulazioni. Sui social anche il commento di Andrea Delogu, che nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle ha ballato insieme al ballerino e per mesi si è parlato del loro rapporto. "Impazzisco, io lancio i petali", ha scritto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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