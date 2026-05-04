La proposta di matrimonio a sorpresa di Nikita Perotti ad Anastasia Kuzmina | il video e i dubbi sui social

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, entrambi ballerini noti per la partecipazione a Ballando con le Stelle, hanno condiviso online un video che mostra la proposta di matrimonio a sorpresa di Perotti. La coppia non aveva mai parlato pubblicamente della loro relazione prima di questa occasione e il video ha suscitato molte discussioni sui social, dove gli utenti si sono espressi riguardo agli eventi recenti.

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina si sposano: i due ballerini di Ballando con le Stelle hanno pubblicato a sorpresa il video della proposta di matrimonio, senza aver mai parlato della loro relazione. Ma convoleranno davvero a nozze o è solo un progetto insieme? Sui social i dubbi dei fan sono diversi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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