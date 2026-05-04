Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina hanno condiviso un momento speciale attraverso un video in cui lui le ha fatto una proposta di matrimonio. La scena si svolge a Roma al tramonto, con l’atmosfera che richiama il fascino della città. Tuttavia, nel video circolano alcune perplessità sulla spontaneità dell’evento, che ha suscitato commenti contrastanti tra gli spettatori. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente quanto accaduto.

C’è qualcosa di magico nel vedere la proposta di matrimonio tra due giovani, specialmente se lo scenario è quello di una Roma al tramonto, sospesa tra storia e romanticismo. Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, volti amatissimi di Ballando con le Stelle, hanno pubblicato un video a sorpresa nel quale il ballerino chiede la mano alla ballerina sulle note di Perfect di Ed Sheeran. Eppure c’è chi ha avuto da ridire, alimentando dubbi e sospetti. La romantica proposta a Roma. Lui che si inginocchia, poi le porge un anello prezioso tra le mani e lei, emozionata, accetta e lo abbraccia. Tutto con una luminosa Roma sullo sfondo, che ci vogliono occhi a guardarla.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, proposta di nozze a sorpresa. Ma il video non convince

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