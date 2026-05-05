Il sonno è una componente essenziale per la salute, specialmente negli anziani fragili. La qualità del riposo può essere influenzata dal comfort ambientale, che include fattori come temperatura, rumore e illuminazione. Studi recenti hanno analizzato come queste condizioni possano incidere sul recupero psicofisico degli anziani, favorendo o ostacolando il riposo notturno. La relazione tra ambiente e qualità del sonno è al centro di numerose ricerche nel settore della salute geriatrica.

Il sonno rappresenta uno dei pilastri fondamentali della salute biologica, agendo come un vero e proprio meccanismo di riparazione cellulare, consolidamento della memoria e regolazione del sistema immunitario. Tuttavia, quando si parla di pazienti anziani fragili, il riposo cessa di essere una semplice funzione fisiologica per trasformarsi in un parametro clinico di primaria importanza. In questa fascia di popolazione, caratterizzata da una ridotta riserva funzionale e da una maggiore vulnerabilità agli stress esterni, la qualità del riposo notturno incide direttamente sulla velocità di recupero da patologie acute e sulla stabilità del quadro cognitivo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La qualità del riposo nell’anziano fragile: l’impatto del comfort ambientale sul recupero psicofisico

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