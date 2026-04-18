Qualità del servizio e condizioni lavorative la casa di riposo Stuparich è un caso | Subito una commissione

Una casa di riposo è al centro di una discussione pubblica a causa delle condizioni del servizio e delle condizioni di lavoro del personale. I rappresentanti della struttura hanno richiesto l'intervento di una commissione, sottolineando la necessità di un’azione immediata. La situazione è stata descritta come delicata, e si evidenzia la richiesta di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti.

Si dicono fortemente preoccupati in ragione della qualità del servizio e delle condizioni di lavoro del personale, e per tali motivi chiedono “un'assunzione di responsabilità chiara e immediata da parte di tutti i soggetti coinvolti" per far fronte a una situazione definita “delicata”. La nota.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: OSAPP in visita alla Casa Circondariale di Avellino: focus su sicurezza e condizioni lavorative Leggi anche: I pescaresi hanno una qualità della vita alta, ma le opportunità lavorative sono limitate Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tagli ai collaboratori scolastici, FLC CGIL Palermo: Scelta sbagliata: si colpiscono sicurezza, inclusione e qualità del servizio; Salvo Santamaria, il più giovane presidente ERSU della storia siciliana: Centralità degli studenti e qualità dei servizi le priorità del mandato; Servizio idrico integrato, Bianchini: Costante attenzione in collaborazione con il gestore; Inaugurato il nuovo Centro Cottura Comunale. Qualità del servizio e condizioni lavorative, la casa di riposo Stuparich è un caso: Subito una commissioneLa nota arriva dai consiglieri di opposizione in Consiglio comunale a Duino Aurisina e mette in luce le criticità relative alla casa di riposo Stuparich. La tutela degli ospiti e il rispetto del lavo ... triesteprima.it Qualità del servizio idrico, Iren premiataArera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha assegnato al Gruppo Iren importanti riconoscimenti per l’eccellenza nella qualità tecnica del servizio idrico integrato nel biennio ... ilrestodelcarlino.it «La donazione è un indicatore di qualità del sistema sanitario e di fiducia dei cittadini» ha sottolineato Franca Dall’Occo, Direttore Generale dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino - facebook.com facebook Un’infrastruttura che migliora la qualità della vita e tutela il territorio. L’impianto di depurazione di Torrerisi in provincia di Frosinone rappresenta un passo concreto nel rafforzamento del sistema igienico-sanitario dei comuni di Castelnuovo Parano, Ausonia e x.com