La protesta dei precari Covid dell' Asp | Lo Stato ci ha usati e poi dimenticati

I lavoratori precari del comparto tecnico-amministrativo dell'ASP di Palermo, che durante la pandemia sono stati definiti “angeli del Covid”, oggi si trovano senza prospettive di stabilizzazione. A distanza di più di tre anni dall’inizio dell’emergenza sanitaria, denunciano di essere stati usati e poi abbandonati, nonostante le norme per la stabilizzazione siano già in vigore ma non applicate. La loro protesta mira a richiamare l’attenzione su questa disparità.

Durante la pandemia erano “angeli del Covid”. Oggi sono lavoratori senza futuro. A oltre tre anni e mezzo dall’emergenza sanitaria, i precari del comparto tecnico-amministrativo dell’ASP di Palermo denunciano un paradosso che ha il sapore dell’abbandono: le norme per stabilizzarli esistono, ma.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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