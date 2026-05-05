Esmeralda rivela a Curro l'esistenza di un quaderno dorato con i nomi dei mandanti dei delitti. Spunta un sospetto atroce: il padre di Vera è coinvolto nella rete criminale. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Esmeralda cede e rivela l'esistenza di una prova schiacciante: il registro dei mandanti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 6 maggio: Esmeralda rivela a Curro il segreto della gioielleria

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