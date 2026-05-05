Lo scorso 17 aprile, nel centro storico di Castellarano, si è svolta la prima edizione della " Notte dei racconti ", aperta a tutta la comunità. Per questa prima edizione cittadina sono state previste 13 postazioni diffuse nella Rocchetta del paese, curate da studenti, docenti e genitori delle classi di ogni ordine e grado dell’ istituto comprensivo di Castellarano. Tra le diverse letture proposte c’era anche un testo inedito, letto dagli studenti della scuola secondaria di Roteglia, dal titolo " Il tesoro e la Tobia ", di Elisa Buffagni. Il racconto parla di due ragazzi che, cercando un tesoro nella Torre dell’orologio del borgo di Castellarano, fanno una scoperta molto più significativa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La prima notte dei racconti a Castellarano

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