La notte dei racconti Studenti protagonisti

GUALDO TADINO - Gli studenti della scuola primaria dell’Istituto comprensivo, guidato dalla dirigente Angela Codignoni, organizzeranno “La notte dei racconti”. L’iniziativa nasce dall’idea di coinvolgere i bambini in una serata dedicata alla narrazione e alla lettura. Durante l’evento, i ragazzi leggeranno fiabe e storie davanti ai loro compagni e alle famiglie, creando un’atmosfera speciale in palestra. La serata mira a stimolare l’amore per i libri e la creatività tra i più giovani. L’evento si terrà venerdì prossimo alle 19.

GUALDO TADINO - Si sta preparando una singolare iniziativa, chiamata " La notte dei racconti ", che vedrà protagonisti gli scolari della primaria dell' Istituto comprensivo guidato dalla dirigente scolastica professoressa Angela Codignoni (nella foto). Domani sera, alle 21, i piccoli allievi del plesso " Domenico Tittarelli ", si ritrovano a scuola insieme ai familiari per condividere musica e racconti nelle proprie aule. A leggere le storie, rendendole quanto mai suggestive anche per le note scaturite dalla creatività dei professori della scuola secondaria di primo grado " Franco Storelli ", saranno le stesse insegnanti.