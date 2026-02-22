La Notte dei racconti Assisi promuove la lettura

L’istituto comprensivo Assisi 1 e per ciechi ha partecipato alla terza edizione di “La Notte dei racconti” per promuovere la lettura tra i bambini. La scelta deriva dalla convinzione che leggere favorisca lo sviluppo emotivo e cognitivo dei più piccoli. Durante l’evento, i docenti hanno organizzato letture animate e attività dedicate ai giovani studenti. La serata ha coinvolto anche le famiglie, creando un momento di condivisione intorno ai libri.

ASSISI – La lettura è fondamentale per la crescita emotiva e cognitiva dei più piccoli. L'istituto comprensivo Assisi 1 e per ciechi ha aderito, per il terzo anno consecutivo, a " La Notte dei racconti ", iniziativa di carattere nazionale, per dare risalto e importanza alla lettura, autentico pilastro dell'offerta formativa delle scuole dell'I.C.Assisi 1. Negli spazi della scuola Sant'Antonio, nel cuore di Assisi, i bambini delle classi terze, quarte e quinte, l'altra sera, con la regia e la presenza dell'associazione " Birba chi Legge ", hanno accolto, in piccoli gruppi di lettura, genitori e familiari, per condividere con loro la magia delle parole e dei racconti.