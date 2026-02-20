Orizzonti di parole concorso letterario per racconti brevi

Il concorso letterario “Orizzonti di parole” si avvicina alla scadenza, dopo aver attirato molte adesioni da scrittori emergenti e appassionati di narrativa. La gara, rivolta a racconti brevi, ha visto arrivare numerosi lavori finora, tra cui storie ambientate nelle strade di Roma e con protagonisti personaggi locali. La partecipazione rimane aperta fino alla fine del mese, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti. La giuria sta valutando le ultime opere inviate.

Roma – Si avvicina la scadenza per partecipare a "Orizzonti di parole", il concorso letterario dedicato ai racconti brevi che, dopo il grande interesse suscitato dalla pubblicazione del bando lo scorso novembre, entra ora nella sua fase finale. Fino al 28 marzo 2026 autrici e autori possono ancora inviare il proprio racconto e cogliere l'occasione di dare voce a storie capaci di attraversare confini reali e immaginari. L'iniziativa nasce dal desiderio di trasformare idee ed emozioni in narrazioni autentiche, offrendo uno spazio alle parole che sanno illuminare ciò che spesso rimane invisibile. La scrittura restituisce prospettive, crea ponti, trasforma l'ordinario in straordinario, e proprio da questa consapevolezza prende vita la nuova edizione del concorso "I racconti di Bookreporter", dedicato ai racconti brevi inediti e rivolto a chi ama inventare, immaginare e narrare.