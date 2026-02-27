foibe premiazione concorso letterario

Domani alle 11, il Circolo Aurora in corso Garibaldi 80 organizza l’evento ‘Io ricordo’, un appuntamento dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, con ingresso gratuito. L’iniziativa mira a mantenere viva la storia attraverso un concorso letterario che coinvolge la comunità locale e promuove la riflessione su un capitolo importante del passato italiano.

Domani alle 11 il Circolo Aurora in corso Garibaldi 80 ospita l’iniziativa ’Io ricordo’, un incontro dedicato alla memoria dei martiri delle foibe e dell’ esodo giuliano-dalmata a ingresso libero. L’evento sarà un momento di riflessione e approfondimento storico attraverso racconti e testimonianze con l’obiettivo di custodire e trasmettere una delle pagine più complesse e dolorose della storia nazionale, promuovendo consapevolezza e memoria condivisa. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Tatarella e dal Comitato Provinciale Venezia Giulia e Dalmazia, in collaborazione con il Comune di Forlì. Sono previsti gli interventi di Vincenzo Bongiorno, vicesindaco di Forlì, Francesco Giubilei, editore, presidente Fondazione Tatarella, Alberto Urizio, associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e Bruno Stipcevich, esule. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

