La Polizia locale di Varenna si dota del BolaWrap | come funziona e a cosa serve il nuovo strumento
Il consiglio comunale di Varenna ha approvato il 30 aprile il regolamento che consente alla Polizia locale di utilizzare nuovi strumenti di autodifesa. Tra questi, il BolaWrap, un dispositivo di contenimento a distanza, ora adottato dal comando. Questo strumento permette di immobilizzare un soggetto a distanza attraverso un sistema di fili retrattili. La decisione rientra nell’aggiornamento delle dotazioni per il servizio di sicurezza sul territorio.
Con l’approvazione del “Regolamento per l’armamento e gli strumenti di autodifesa in uso alla Polizia locale”, deliberata dal consiglio comunale il 30 aprile scorso, il comando di Varenna si dota del BolaWrap, un innovativo dispositivo di contenimento a distanza che amplia la gamma degli.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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