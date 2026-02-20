La polizia locale di Fossacesia si dota di un drone | servirà per controlli più accurati e prevenzione sul territorio

La polizia locale di Fossacesia ha acquisito un drone per migliorare i controlli sul territorio. L’obiettivo è aumentare la precisione nelle operazioni di sorveglianza e prevenire situazioni di rischio. Gli agenti potranno monitorare aree difficili da raggiungere e intervenire tempestivamente in caso di emergenze. Il nuovo strumento si aggiunge alle attività quotidiane, rendendo più rapido e efficace l’intervento delle forze dell’ordine. La presenza del drone cambierà il modo di gestire le emergenze in zona.

Gli agenti della polizia locale di Fossacesia potranno avvalersi dell'uso di un drone per controlli più efficaci e una maggiore prevenzione sul territorio. Il nuovo strumento tecnologico sarà utilizzato anche per la verifica della presenza di animali pericolosi, soprattutto nelle zone più frequentate e strategiche del territorio di Fossacesia. L'attività potrà essere svolta anche di supporto alle forze dell'ordine e in particolare ai carabinieri della locale stazione, così da garantire un'azione coordinata ed efficace. Sono inoltre in programma specifici corsi di formazione e aggiornamento per gli agenti della polizia locale, il cui organico verrà potenziato con l'assunzione di ulteriori due unità a tempo indeterminato, al fine di assicurare un utilizzo professionale e conforme alle normative vigenti.