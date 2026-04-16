Direttamente al cervello Il nuovo farmaco rivoluzionario | a cosa serve e come funziona

Un recente studio condotto presso un'università statunitense ha attirato l'interesse della comunità scientifica. Il lavoro riguarda un farmaco definito come

Un nuovo studio firmato dai ricercatori della Texas A&M University ha acceso l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Al centro della ricerca c’è uno spray nasale sperimentale basato su minuscole vescicole extracellulari cariche di microRNA, piccole molecole di Rna che, secondo gli studiosi, riescono a raggiungere il cervello superando le sue barriere protettive. Una strada innovativa che punta ad aprire scenari del tutto nuovi nella medicina del futuro. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Journal of Extracellular Vesicles e si inserisce nel filone di ricerca dedicato all’ invecchiamento cognitivo e alle malattie neurodegenerative.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

¿TDAH o CORTOCIRCUITO Por qué tu hijo no puede concentrarse

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Non servirà più studiare: le conoscenze saranno caricate direttamente nel cervelloIl sogno di qualunque studente in crisi potrebbe realizzarsi. In un futuro non troppo lontano apprendere delle nozioni o una lingua straniera potrebbe essere questione di poche ore, o addirittura ... 105.net

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