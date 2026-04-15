Made in Italy a Padova oltre la metà delle imprese è artigiana
Il 15 aprile si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, un’occasione per mettere in luce i settori che rappresentano l’eccellenza del paese. A Padova, più della metà delle imprese nei settori tradizionali sono di natura artigiana, secondo i dati disponibili. Questa realtà evidenzia come l’artigianato continui a mantenere un ruolo centrale nell’economia locale, con molte aziende che preservano metodi e tradizioni antiche.
Oggi, 15 aprile, si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy. E a Padova i motivi per festeggiare non mancano: più di un’azienda su due, nei settori simbolo dell’eccellenza italiana, è artigiana. Secondo un’elaborazione dell’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Veneto su dati.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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