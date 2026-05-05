La nuova smart factory di TCL integra produzione e AI

Una nuova smart factory è stata inaugurata a Guangzhou, in Cina, dal colosso cinese dell'elettronica di consumo. Il complesso industriale copre oltre 123 ettari ed è stato realizzato con un investimento superiore ai 20 milioni di dollari. La fabbrica integra processi di produzione e intelligenza artificiale, puntando a migliorare l’efficienza operativa. L'apertura segna un passo importante nel settore della produzione tecnologica in Cina.

(Adnkronos) – TCL, colosso cinese dell'elettronica di consumo ha appena inaugurato a Guangzhou, in Cina, un complesso industriale di oltre 123 ettari che stravolge gli standard di efficienza attraverso un investimento superiore ai 20 milioni di dollari. La struttura si avvale di tre stabilimenti "lights-out" operanti senza sosta, dove un centro di supercalcolo coordina una rete ad alta densità di robot industriali e oltre 2.000 agenti AI. Sotto il profilo tecnico la linea di produzione degli scambiatori di calore ad alta precisione utilizza algoritmi avanzati per incrementare l'efficienza operativa del 41,7%, permettendo il completamento di un condizionatore finito ogni sette secondi per una capacità annua complessiva di 8 milioni di unità.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Tcl integra amoled nel display nxptaperNXTPAPER di TCL è noto per ridurre l’abbagliamento e la luce blu tramite un rivestimento innovativo che richiama la texture della carta. Delta presenta le soluzioni di smart factory basate su AI e infrastrutture energetiche come motori della trasformazione industriale a Hannover Messe 2026COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HANNOVER, Germania, 21 aprile 2026 /PRNewswire/ — Delta, leader globale nelle soluzioni di gestione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 5G core: la spina dorsale della smart factory italiana; Siemens, focus AI a Sps Italia 2026 (Parma, 26-28 maggio): generativa e Industrial AI agentica per la smart factory autonoma; Bianchi Bicycles: come un’azienda storica della mobilità diventa una smart factory; Smart Manufacturing 2026: AI e cybersecurity ci guidano verso la Thinking Factory. La nuova smart factory di TCL integra produzione e AITCL, colosso cinese dell'elettronica di consumo ha appena inaugurato a Guangzhou, in Cina, un complesso industriale di oltre 123 ettari che stravolge gli standard di efficienza attraverso un investime ... adnkronos.com TCL festeggia 100 milioni di condizionatori venduti e apre una fabbrica intelligenteTCL inaugura una smart factory a Guangzhou e raggiunge 100 milioni di condizionatori prodotti, puntando su AI e crescita anche in Italia. techprincess.it La nuova Smart 2 elettrica: il futuro del parcheggio in città - facebook.com facebook