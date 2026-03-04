tcl integra amoled nel display nxptaper

TCL ha annunciato l'integrazione della tecnologia AMOLED nel nuovo display NXTPAPER, un modello che si distingue per la capacità di ridurre l’abbagliamento e l’emissione di luce blu grazie a un rivestimento che ricorda la texture della carta. Il dispositivo combina le caratteristiche di un pannello OLED con un trattamento innovativo che mira a migliorare l’esperienza visiva. La presentazione del prodotto è stata ufficializzata di recente.

NXTPAPER di TCL è noto per ridurre l’abbagliamento e la luce blu tramite un rivestimento innovativo che richiama la texture della carta. al MWC 2026, l’azienda presenta un progresso significativo: NXTPAPER si integra con AMOLED, promettendo un’esperienza visiva superiore e una gestione della luce più confortevole nel lungo periodo. La prossima generazione di NXTPAPER sostituisce IPS LCD con un display AMOLED. non sono stati annunciati dispositivi concreti, ma è stato mostrato un device concept che appare come un upgrade sostanziale. la differenza rispetto all’LCD è immediata: colori più vividi e una luminosità molto superiore. il Circadian screen comfort e la Dim-Light Eye Protection permettono aggiustamenti automatici di luminosità e temperatura del colore. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Nxtpaper di tcl con amoled: risultato sorprendente

Display amoled promette luce più naturale e minore affaticamento visivo

