Google lancia in Italia le Fonti Preferite aggiungi Digital-Newsit al tuo notiziario
Google ha introdotto in Italia una funzione chiamata Fonti Preferite, che permette agli utenti di selezionare le testate giornalistiche da seguire. La novità consiste in un feed personalizzato che dà maggiore controllo sulle notizie visualizzate. Tra le testate disponibili c’è anche Digital-News.it, che può essere aggiunto al proprio notiziario. La funzione mira a offrire un’esperienza di lettura più mirata e su misura.
Nuova funzione per scegliere le testate da seguire: personalizzato e più controllo sulle notizie. Con il debutto globale della funzionalità Fonti Preferite, approdata ufficialmente anche in Italia, Google decide di restituire il timone delle news nelle mani degli utenti, trasformando la ricerca di attualità in un’esperienza sartoriale. Non si tratta di una semplice modifica estetica, ma di un cambio di paradigma che permette a chi naviga di selezionare attivamente quali testate, blog o redazioni debbano avere la precedenza nel proprio quotidiano. Il funzionamento della novità è intuitivo, studiato per integrarsi senza attriti nelle abitudini di ricerca consolidate.🔗 Leggi su Digital-news.it
Notizie correlate
Google lancia “Fonti Preferite” in Italia: così gli utenti scelgono quali testate vedereGoogle ha annunciato il rollout anche in Italia di “Fonti Preferite”, una funzionalità pensata per dare agli utenti un controllo più diretto sulle...
Buona Pasqua 2026, il valore del tempo insieme su Digital-News e Digital-ForumIn un’epoca scandita dalla velocità dei flussi informativi e da una stagione sportiva senza pause , la Pasqua 2026 diventa una parentesi preziosa,...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Si parla di: Google Gemini cambia voce e introduce AI proattiva.
Google lancia Fonti Preferite in Italia: ecco come funziona e come aggiungere i sitiGoogle annuncia l'arrivo in Italia di Fonti Preferite, la funzione che offre un maggiore controllo sulle notizie visualizzate nelle ricerche. tuttoandroid.net
Google lancia Fonti Preferite in Italia: così gli utenti scelgono quali testate vedereLa funzionalità, già globale, permette di selezionare siti e blog per avere più frequenza nella sezione Notizie principali, senza eliminare la varietà delle fonti ... orizzontescuola.it