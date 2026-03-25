Nazionale under 21 Al Castellani L’Italia sfida la Macedonia del Nord

Al Carlo Castellani Computer Gross Arena si terrà una partita valida per il campionato europeo di calcio Under 21. La Nazionale italiana affronta la Macedonia del Nord in un incontro che si svolgerà durante la pausa delle competizioni di club. L’impianto di Empoli sarà nuovamente teatro di questa sfida tra le due selezioni giovanili.

Dall’azzurro dell’Empoli a quello della Nazionale. Nonostante la sosta del campionato il Carlo Castellani Computer Gross Arena aprirà ancora i propri cancelli per ospitare nuovamente l’ Italia Under 21. Domani alle 18.15, la squadra del Ct Silvio Baldini, che in passato si è già seduto per quasi 200 volte in panchina al Castellani, affronterà nello stadio di viale delle Olimpiadi la Macedonia del Nord nella prime delle due sfide di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Si tratta della sesta volta per la Nazionale Under 21 a Empoli, dove è imbattuta con tre successi e due pareggi. La prima apparizione risale al 19 novembre 1986, nelle qualificazioni europee, quando l’Italia pareggiò 1-1 contro la Svizzera: vantaggio azzurro firmato Onorati e pareggio svizzero di Stoll. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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