La Nato in crisi programma una mega festa

La Nato ha annunciato un evento per celebrare i 75 anni del Defense College, previsto a Roma presso Villa Miani. Nonostante le tensioni e le dichiarazioni di alcuni leader politici, l’organizzazione intende organizzare un ricevimento con un ampio invito, tra cui anche il Presidente della Repubblica. La scelta della location e gli ospiti coinvolti sono stati resi noti recentemente, generando attenzione sui media.

Delle due l’una: o gli allarmi sul ritiro degli statunitensi dalla Nato sono esagerati, come sostengono i tedeschi; oppure l’Alleanza atlantica si appresta a suonare le ultime note dell’orchestrina del Titanic. Fonti vicine alla Farnesina, infatti, ci informano che il prossimo 15 luglio, alla faccia delle minacce di Donald Trump, nella suggestiva ambientazione di Villa Miani a Roma, si celebreranno i 75 anni del Nato defense college. Si tratta dell’università militare dell’Organizzazione, fondata nel 1951, quando l’ente aprì i battenti a Parigi; venne trasferito all’Eur nel 1966, in seguito all’uscita della Francia dal Patto atlantico e, da ultimo, nella sede della Cecchignola, dove si trova dal 10 settembre 1999.🔗 Leggi su Laverita.info The Protagonists: A Royal Crisis With Robin Tilbrook, John Mair & Mike Ryan. Notizie correlate Controlli al "Megà" per una festa sicuraStretta dopo Crans Montana, controlli al Megà durante la festa di carnevale, la discoteca si riconferma sicura: nessuna irregolarità è stata... Festa di primavera Lions: una serata di solidarietà al MegàSabato 15 marzo dalle ore 19 al Megà Disco di Pescara si terrà la festa di primavera Lions, per una serata speciale fatta di musica, convivialità e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Crisi Nato-Trump: Alleati guardano all'autonomia; La Nato ha un futuro? Le crisi precedenti, le differenze col passato, e le nuove opportunità per l'Europa; Le ultime sull'Iran: il nuovo piano di Teheran che non soddisfa Trump, le mire su Cuba e la crisi con la Nato; Mentre la Nato è in piena crisi nasce una Nato 2 musulmana. Europe today: NATO in crisi, quale futuro per la sicurezza europea e i rapporti transatlanticiCollegati a Europe Today, il programma di punta del mattino di Euronews, alle 8, ora di Bruxelles. In soli 20 minuti ti aggiorniamo sulle notizie più importanti della giornata. View on euronews ... msn.com Adesso basta!. La minaccia di Trump, Nato in pezzi: cosa succedeLe relazioni transatlantiche tornano a mostrarsi fragili, sospese tra dichiarazioni politiche, strategie militari e tensioni diplomatiche che coinvolgono ... thesocialpost.it Yannick Boerleider, giovane portiere (2009) dell’Utrecht nato in Olanda, è nella lista di tantissimi top club europei: squadre da Italia, Spagna e Portogallo lo seguono con grandissimo interesse. Boerleider si è fatto notare per le sue doti fisiche e per le ottime pr x.com URGENTE! ROMERO 3 ANNI, TG MEDIO CONTENUTA. NATO IN CANILE E MAI USCITO E SEMPRE INSIEME A SUA MAMMA CHE ORA NON C’è PIU’. CERCA UNA FAMIGLIA CHE LO AMI! “Correte, una mamma ha appena partorito sette cuccioli, nessuno - facebook.com facebook