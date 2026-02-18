La polizia ha effettuato controlli al “Megà” dopo le recenti tensioni a Crans Montana, per garantire che la festa di carnevale si svolga in sicurezza. Durante le verifiche, gli agenti hanno controllato documenti e misurato la capacità massima del locale, senza trovare irregolarità. Un passo deciso per rassicurare chi partecipa all’evento.

Stretta dopo Crans Montana, controlli al Megà durante la festa di carnevale, la discoteca si riconferma sicura: nessuna irregolarità è stata riscontrata. Polizia e carabinieri, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Municipale hanno effettuato controlli nel locale di via Arceviese, location dove si svolge la festa più esclusiva di Carnevale per i più piccoli. E se in passato chi era mascherato non pagava il biglietto, ora, chi si presenta in maschera ha diritto ad uno sconto. Il titolare e il suo staff presente all’ingresso ha bloccato i minori di 14 anni non accompagnati e in un primo tempo anche i minori di 16 anni, poi, rassicurato dalle forze dell’ordine, documenti alla mano ha consentito l’accesso dei presenti dai 14 anni in su. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli al "Megà" per una festa sicura

