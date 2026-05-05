La narrazione è un corpo a corpo

Da giovedì, presso la Mediateca regionale ligure, prende il via un nuovo corso di scrittura creativa che si focalizza sulla cura e sulla precisione nel mettere nero su bianco. La formazione mira a insegnare come scegliere le parole giuste e dare forma alle idee, trasmettendo l’idea che scrivere non è semplicemente mettere parole sulla pagina, ma un processo di selezione accurata. L’iniziativa si rivolge a chi desidera affinare le proprie capacità di scrittura.

Scrivere non è riversare parole su carta, ma un esercizio chirurgico di selezione. È l’idea di ‘dare forma’, un obiettivo del nuovo corso di scrittura creativa che prenderà il via giovedì alla Mediateca regionale ligure. Cinque incontri (7, 14, 21, 29 maggio e 5 giugno, ore 17.30-19.30, info e prenotazioni contattare a [email protected] o al 334 3234872) curati da Sebastiano Mondadori, autore due volte candidato al Premio Strega (2009 e 2015), docente e fondatore della scuola Barnabooth, che dirige attualmente a Pisa. I partecipanti affronteranno un percorso tecnico — dalla trama alla lingua, fino ai dialoghi — per produrre un racconto completo e acquisire un metodo autonomo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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