LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | FURIBONDO CORPO A CORPO HAMILTON-LECLERC! Sorpassi a ripetizione!

Durante il GP della Cina 2026, i piloti hanno dato spettacolo con un intenso corpo a corpo e numerosi sorpassi nel corso della gara. Nel 30° giro su 56, Antonelli mantiene un vantaggio di oltre sette secondi sul compagno di squadra, mentre Hamilton e Leclerc si sono affrontati in un confronto molto acceso, caratterizzato da continui scambi di posizione. La corsa prosegue tra azioni di grande intensità e cambi di leadership.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30° giro56 Adesso Antonelli può gestire ben 7 secondi e mezzo di margine sul compagno di squadra. 29° giro56 Russell scavalca Lelcerc e si prende la seconda posizione. 29° giro56 La classifica aggiornata: 1 Kimi Antonelli — Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 2 Charles Leclerc — Scuderia Ferrari — +7.300 3 George Russell — Mercedes-AMG Petronas Formula One Team — +7.401 4 Lewis Hamilton — Scuderia Ferrari — +8.607 5 Oliver Bearman — Haas F1 Team — +22.359 6 Max Verstappen — Red Bull Racing — +24.780 7 Franco Colapinto — Alpine F1 Team — +28.558 8 Esteban Ocon — Haas F1 Team — +29.031 9 Pierre Gasly — Alpine F1 Team — +29. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: FURIBONDO CORPO A CORPO HAMILTON-LECLERC! Sorpassi a ripetizione! Articoli correlati LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: sorpassi e controsorpassi a ripetizione tra Leclerc e Russell!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN DIFFERITA 12° giro/58 Virtual Safety Car, Norris ne approfitta per il... LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton e Leclerc sorpassano Russell! Antonelli prova l’allungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15° giro/56 Hamilton si libera anche di Colapinto ed è secondo! Mercedes che sta faticando con le gomme... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Formula 1, oggi il Gp di Cina - La gara in diretta; DIRETTA F1, GP Cina 2026: LIVE gara - Live - Formula 1; LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli il più giovane della storia in pole! Brivido Russell, Ferrari in agguato; F1, Gp della Cina: dove vederlo in diretta tv e streaming. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton e Leclerc sorpassano Russell! Antonelli prova l’allungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/56 Hamilton però non fa scappare Antonelli e resta a 8 decimi! 16° giro/56 Russell sorpassa Colapinto ... oasport.it F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli davanti, Hamilton e Leclerc in lotta ma c'è RussellIl racconto in diretta del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 15 mar ... sport.virgilio.it Per la prima volta in Cina una tigre siberiana è stata filmata con cinque cuccioli, un evento rarissimo perché di solito le femmine partoriscono da uno a quattro piccoli; https://kodmi.it/DP3m5 facebook Inaugurata in Cina la scala mobile urbana più lunga al mondo alta come un grattacielo di 80 piani. Ecco cosa collega x.com