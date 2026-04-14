VIDEO Aeroporto dell' Umbria la Regione continua a investire | Nel bilancio triennale previsti 4 milioni di risorse annuali
La Regione ha approvato il bilancio triennale, il primo dell’amministrazione in carica. Nel documento sono stati previsti investimenti per l’aeroporto dell’Umbria, con risorse annuali di circa 4 milioni di euro. In totale, nel corso dei tre anni, sono stati investiti circa 13,5 milioni di euro. I fondi sono stati inseriti nel bilancio di previsione della Regione, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dello scalo.
"La Regione ha approvato il bilancio triennale, il primo della nostra amministrazione. In tre anni abbiamo investito 4 milioni e mezzo di euro all’anno nell’aeroporto, risorse che sono state inserite nel bilancio di previsione triennale della Regione. Abbiamo anche la volontà di potenziare i.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Aeroporto dell'Umbria, la crescita continua anche nel 2026. Cgil e Uil: "Ora stabilizzare il personale, nuove assunzioni e formazione"L’aeroporto dell’Umbria continua a volare alto, ma ora serve una stabilizzazione del personale e un piano di internalizzazione.
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