VIDEO Aeroporto dell' Umbria la Regione continua a investire | Nel bilancio triennale previsti 4 milioni di risorse annuali

La Regione ha approvato il bilancio triennale, il primo dell’amministrazione in carica. Nel documento sono stati previsti investimenti per l’aeroporto dell’Umbria, con risorse annuali di circa 4 milioni di euro. In totale, nel corso dei tre anni, sono stati investiti circa 13,5 milioni di euro. I fondi sono stati inseriti nel bilancio di previsione della Regione, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dello scalo.