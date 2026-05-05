La morte di Enrico Rozzi è ancora senza un perché | la Procura apre un fascicolo

La morte di Enrico Rozzi, un uomo di 51 anni di Monchio delle Corti, avvenuta lunedì 4 maggio nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, rimane ancora senza una spiegazione chiara. Rozzi era stato trasportato in ambulanza in condizioni critiche e senza segni di vita. La Procura ha aperto un fascicolo per approfondire le cause del decesso.

E' ancora avvolta dal mistero la morte di Enrico Rozzi, il 51enne meccanico originario di Monchio delle Corti, deceduto nel pomeriggio di lunedì 4 maggio nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, dopo essere stato trasportato in ambulanza, in gravi condizioni di salute e privo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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