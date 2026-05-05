La morìa dei negozi

Ogni anno, si ripete il fenomeno della chiusura di numerosi negozi nelle aree urbane e rurali, con associazioni di categoria che segnalano un calo costante delle attività commerciali di vicinato. Le voci di allarme si susseguono, evidenziando come sia sempre più difficile fare acquisti senza spostarsi in grandi centri commerciali o utilizzare l'auto. La situazione riguarda diverse città e paesi, dove il commercio di prossimità sembra attraversare un periodo di crisi.

Periodicamente le associazioni di categoria lanciano il grido d'allarme: nelle città e nei paesi i negozi chiudono, il commercio di vicinato è in sofferenza e fare la spesa senza dover per forza salire in auto e infilarsi in un centro commerciale è sempre più un problema. E altrettanto periodicamente questo grido finisce nel nulla. L'ultima associazione a farlo è stata Nomisma: in dieci anni nella sola Lombardia – ha certificato la società di di consulenza bolognese – sono spariti tredicimila negozi, 12.978 per la precisione. Non si tratta semplicemente di un bar, di un market, di una ferramenta o di un’attività di abbigliamento che dall'oggi al domani non alzano più la saracinesca.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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