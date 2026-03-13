Nella Val di Magra quattro negozi Coop, tra cui quelli di Arcola, Romito, Casano e Isola, sono stati chiusi, lasciando aperto solo il punto vendita di Dogana. La decisione riguarda le botteghe di vicinato, che vengono eliminate in questa zona, mentre i posti di lavoro sono stati tutelati e i dipendenti sono stati mantenuti. La perdita di quattro negozi rappresenta un’assenza significativa nel panorama commerciale locale.

Val di Magra, 12 marzo 2026 – Tutelati i posti di lavoro, salvi i dipendenti ma le botteghe Coop di Arcola e di Romito saranno chiuse, insieme a quelle di Casano e di Isola: la Val di Magra perde in un colpo solo ben quattro negozi di vicinato a marchio Coop sui cinque che aveva. «Gli allarmi lanciati oggi arrivano purtroppo tardi», hanno detto i sindacati. Coop Liguria ha annunciato la volontà di acquisire i punti vendita della Cooperativa Val di Magra, salvando i dipendenti delle cinque rivendite situate nei Comuni di Arcola e Luni. Di queste botteghe solo quella a Dogana di Luni resterà aperta e sarà anche riorganizzata con importanti investimenti; per Arcola e Romito nessun salvataggio e nemmeno per Casano e Isola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morìa di botteghe Coop nella Val di Magra: chiusi 4 negozi, si salva solo Dogana

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