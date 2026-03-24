PONTEDERA Tre ricette per rilanciare il centro di Pontedera. Confcommercio rilancia le sue proposte per ridare slancio ad un centro città che recentemente è stato colpito da diverse chiusure di negozi. "Garantire incentivi per le attività, maggiore sicurezza e via agli interventi di riqualificazione" sono le tre proposte che rilancia Confcommercio. "Misure strutturali per sostenere le imprese, interventi di riqualificazione e rigenerazione del centro e garantire con il massimo sforzo la sicurezza di imprenditori e cittadini. Solo partendo da questi punti fermi sarà possibile provare ad arginare la desertificazione commerciale di Pontedera". Queste le proposte lanciate dal presidente di Confcommercio Pontedera, Lorenzo Nuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moria di negozi, il dibattito: "Abbiamo tre proposte"

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