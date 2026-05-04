A Riccione, Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, è finita in coma farmacologico dopo un episodio accaduto in un hotel. Poco prima di perdere conoscenza, avrebbe pronunciato alcune parole che non sono state rese pubbliche. L’evento si inserisce nel contesto di un caso giudiziario legato alla famiglia Bianchi, con dettagli ancora da chiarire. La situazione di Badia ha attirato l’attenzione sulle vicende della famiglia coinvolta.

Serena Badia ricoverata in coma farmacologico, l’episodio a Riccione. Nuovo sviluppo che riporta l’attenzione sul caso di Pierina Paganelli: Serena Badia, moglie di Loris Bianchi e cognata di Manuela Bianchi, è ricoverata in coma farmacologico dopo un episodio avvenuto a Riccione. La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe assunto una quantità rilevante di sostanze stupefacenti prima di entrare in un hotel impugnando un coltello. La dinamica: ingresso nell’hotel e crollo improvviso. I fatti si sono verificati a Riccione. Serena Badia si sarebbe presentata nella hall di una struttura alberghiera in stato di forte agitazione, brandendo un coltello e generando momenti di tensione tra il personale e i presenti.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pierina Paganelli, la moglie di Loris Bianchi entra con un coltello in hotel e sviene: è in coma, cosa aveva detto poco prima

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