È stata approvata la riparazione del quadrante stellare dell’orologio dei Matèi, gli automi in ferro che segnano il tempo nella piazza del Comune. I lavori interesseranno il restauro di questa parte storica dell’orologio, permettendo di preservare il suo aspetto originale e garantirne il funzionamento nel tempo. La decisione mira a mantenere intatta questa peculiarità della piazza.

Il quadrante stellare dell’orologio dei Matèi, gli automi in ferro che scandiscono le ore e i quarti d’ora nella piazza del Comune, potrà essere restaurato. L’annuncio è stato dato dagli AdR, gli Amici della Rocca, durante la serata pubblica informativa che l’associazione, presieduta da Mauro Belviolandi, ha organizzato nell’ex filanda per illustrare sia la situazione del quadrante, sia quella della torre cilindrica della rocca sforzesca, altro gioiello soncinese sotto attento monitoraggio. La Soprintendenza di Mantova ha inviato nei giorni scorsi il consenso al progetto di restauro del quadrante dei Matèi, frutto di ricerche storiche e di nuovi spunti estetici che l’architetto Antonio Ceribelli ha condensato in un progetto di completamento e restauro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il restauro dell’orologio dei Matèi. Sì ai lavori sul quadrante stellare

