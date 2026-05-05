La Mediterranea approva il bilancio 2025 con un utile di 6,5 milioni

Gli organi di governo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria hanno approvato il bilancio d’esercizio per il 2025, che si è concluso con un utile di oltre 6,5 milioni di euro. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutti i documenti finanziari relativi all’anno appena concluso. La rendicontazione evidenzia i risultati economici raggiunti dall’istituzione nel corso del 2025.

Gli organi di governo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria hanno approvato il bilancio d’esercizio 2025, chiudendo con un significativo utile di oltre 6,5 milioni. Un risultato concreto che consolida una fase di stabilità finanziaria e che apre la strada ad una stagione importante per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Guber Banca approva il bilancio 2025 con 23,5 milioni di utile Leggi anche: Guber Banca approva il bilancio 2025: 23,5 milioni di utile Panoramica sull’argomento Temi più discussi: MARE - PARLAMENTO APPROVA LEGGE; Festival Euritmia Mediterranea, Franco Mussida in concerto il 27 Aprile a Colle di Val d’Elsa!; Trasporti nel Mediterraneo, UfM accelera sull’attuazione del piano 2021-2027: verso una fase operativa su connettività e integrazione regionale; RAGUSA - PROVINCIA APPROVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. Università Mediterranea approva il bilancio 2025, utile di 6,5 milioni(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 05 MAG - Gli organi di governo dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria hanno approvato il bilancio d'esercizio 2025, chiudendo con un utile di oltre 6,5 milioni di eu ... msn.com Reggio, l’Università Mediterranea approva il bilancio 2025: utile di 6,5 milioniL'anno 2025 segna anche un incremento del numero di immatricolazioni di oltre il 15% rispetto all'anno precedente e di circa il 38% rispetto a due anni fa ... citynow.it Reggio Calabria, l'Università Mediterranea approva il bilancio: utile di 6,5 milioni di euro - facebook.com facebook