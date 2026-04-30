Guber Banca approva il bilancio 2025 | 23,5 milioni di utile

L'assemblea degli azionisti di Guber Banca S.p.A. ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025, che si è chiuso con un utile netto di 23,5 milioni di euro. La riunione si è svolta di recente e ha confermato i risultati finanziari dell'anno, senza apportare modifiche alle politiche di distribuzione dei dividendi. La banca ha comunicato ufficialmente gli esiti dell'approvazione attraverso una nota stampa.

L’assemblea degli azionisti di Guber Banca S.p.A. ha approvato i risultati del bilancio 2025. Tutti gli indicatori confermano il consolidamento del percorso di sviluppo degli ultimi anni che ha visto una progressiva espansione e diversificazione delle aree di business in un contesto macroeconomico in continua evoluzione. A livello di conto economico l’utile netto 2025 si attesta a 23,5 milioni di euro, mentre il coefficiente ROE è pari al 15,9%. Il margine di intermediazione nell’esercizio 2025 ha registrato un ulteriore miglioramento arrivando a 62,2 milioni (+0,2% rispetto al 2024). I costi operativi si sono ridotti dell’1,5% passando dai 41,4 milioni del 2024 ai 40,8 milioni del 2025, proseguendo il percorso di efficientamento intrapreso e che vede per il 2025 un CostIncome ratio pari al 54,3%.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Guber Banca approva il bilancio 2025: 23,5 milioni di utile Notizie correlate Leggi anche: Veneto, Cav (Passante) approva il bilancio 2025: utile a 30,4 milioni di euro in crescita del +3,8% Panoramica sull’argomento Guber Banca approva il bilancio 2025 con 23,5 milioni di utileCalano i costi operativi. In crescita il patrimonio netto +11% e il totale attivo +26%. CET1 al 27%, oltre 10 punti sopra la media del settore ... panorama.it Guber Banca, rinnovo ai vertici: Davide Becchetti nominato direttore generale, Paolo Pettinari vicedirettore generaleGuber Banca comunica che a partire dal 1° gennaio 2026 Davide Becchetti, già Vicedirettore generale dell’Istituto, assumerà la carica di Direttore generale e Paolo Pettinari, già CFO, sarà il nuovo ... iltempo.it