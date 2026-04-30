Guber Banca approva il bilancio 2025 con 23,5 milioni di utile

L’assemblea degli azionisti di Guber Banca S.p.A. ha approvato i risultati del bilancio relativo all’anno 2025, che si è chiuso con un utile di 23,5 milioni di euro. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla banca, che ha presentato i dati finanziari durante l’incontro tra i rappresentanti della società e gli investitori. Il bilancio include i dati sulle entrate, le spese e l’andamento complessivo della gestione nel periodo considerato.

L’assemblea degli azionisti di Guber Banca S.p.A. ha approvato i risultati del bilancio 2025. Tutti gli indicatori confermano il consolidamento del percorso di sviluppo degli ultimi anni che ha visto una progressiva espansione e diversificazione delle aree di business in un contesto macroeconomico in continua evoluzione. A livello di conto economico l’ utile netto 2025 si attesta a 23,5 milioni di euro, mentre il coefficiente ROE è pari al 15,9%. Il margine di intermediazione nell’esercizio 2025 ha registrato un ulteriore miglioramento arrivando a 62,2 milioni (+0,2% rispetto al 2024). I costi operativi si sono ridotti dell’1,5% passando dai 41,4 milioni del 2024 ai 40,8 milioni del 2025, proseguendo il percorso di efficientamento intrapreso e che vede per il 2025 un CostIncome ratio pari al 54,3%.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Guber Banca approva il bilancio 2025 con 23,5 milioni di utile Notizie correlate Leggi anche: Guber Banca approva il bilancio 2025: 23,5 milioni di utile Leggi anche: Veneto, Cav (Passante) approva il bilancio 2025: utile a 30,4 milioni di euro in crescita del +3,8% Aggiornamenti e contenuti dedicati Guber Banca approva il bilancio 2025: 23,5 milioni di utileCalano i costi operativi. In crescita il patrimonio netto, 11%%, e il totale attivo 26%. Cet1 al 27%, oltre 10 punti sopra la media del settore ... msn.com Guber Banca, rinnovo ai vertici: Davide Becchetti nominato direttore generale, Paolo Pettinari vicedirettore generaleGuber Banca comunica che a partire dal 1° gennaio 2026 Davide Becchetti, già Vicedirettore generale dell’Istituto, assumerà la carica di Direttore generale e Paolo Pettinari, già CFO, sarà il nuovo ... iltempo.it