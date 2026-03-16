P1 DI Abano Terme il programma del weekend tra liscio e dance

Ad Abano Terme, la discoteca P1 propone un weekend dedicato alla musica e al ballo con serate di musica liscio e dance. La discoteca, situata nel cuore della movida termale, invita gli appassionati a partecipare agli eventi programmati per il fine settimana. L’evento offre un’occasione per vivere due serate all’insegna del divertimento e della musica dal vivo o in consolle.

Nuovo fine settimana all’insegna della musica e del ballo alla Discoteca P1, uno dei punti di riferimento della movida termale. Il locale propone anche questa settimana un doppio appuntamento tra sala liscio e sala dance, con due serate pensate per un pubblico ampio e variegato.?? Venerdì 20 marzo si parte con una serata che promette ritmo e divertimento. Nella sala liscio salirà sul palco Selena Valle, pronta a far ballare gli appassionati con il suo repertorio dedicato ai grandi classici del ballo tradizionale. Nella sala dance, invece, spazio alla musica da discoteca con Mauro Antonini, che accompagnerà il pubblico con una selezione di brani dance e revival. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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