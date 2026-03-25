Di seguito, il calendario delle diverse attività in programma nelle sedi di Avellino e di Mirabella Eclano. Il 25 marzo si approfondirà il tema dell’inclusione scolastica attraverso percorsi didattici basati sulla lettura ad alta voce. Nella sede di Mirabella Eclano, a partire dalle ore 16:00, si terrà un laboratorio enogastronomico di “mantoppola” a cura dell’Associazione ANSPI Oratorio di S. Prisco, la Proloco Mons Militum e l’Associazione Padre Pio e l’Oratorio San Prisco. Giovedì 26 marzo, la sede di Avellino accoglierà la cooperativa L’Approdo per dar voce alle storie di riscatto sociale attraverso testimonianze in forma di biblioteca vivente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - All'IPSEOA "Manlio Rossi-Doria" di Avellino la IV edizione del progetto "Inclusione e relazioni"

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