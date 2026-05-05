La maggioranza cattolichina | La carenza di organico dei vigili del fuoco è inaccettabile

A Cattolica si riaccendono le polemiche sulla sicurezza pubblica dopo che nel pomeriggio di sabato scorso la sede distaccata dei Vigili del Fuoco è stata chiusa temporaneamente a causa di una carenza di personale. La maggioranza cittadina ha definito questa situazione inaccettabile, sottolineando come la mancanza di organico abbia reso impossibile mantenere aperto il servizio. La vicenda ha generato discussioni tra le forze politiche sul futuro della gestione dei servizi di emergenza nella zona.