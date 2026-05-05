La maggioranza cattolichina | La carenza di organico dei vigili del fuoco è inaccettabile
A Cattolica si riaccendono le polemiche sulla sicurezza pubblica dopo che nel pomeriggio di sabato scorso la sede distaccata dei Vigili del Fuoco è stata chiusa temporaneamente a causa di una carenza di personale. La maggioranza cittadina ha definito questa situazione inaccettabile, sottolineando come la mancanza di organico abbia reso impossibile mantenere aperto il servizio. La vicenda ha generato discussioni tra le forze politiche sul futuro della gestione dei servizi di emergenza nella zona.
Torna a soffiare la tempesta politica a Cattolica dopo la chiusura temporanea, avvenuta nel pomeriggio di sabato scorso, della sede distaccata dei Vigili del Fuoco per carenza di personale. A far seguito agli interventi della consigliera regionale del Pd, Alice Parma, e della stessa sindaca.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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