Maltempo primo bilancio dei vigili del Fuoco | organico potenziato

I vigili del fuoco di Messina hanno riferito che, a causa del maltempo che ha colpito la zona, hanno rafforzato il loro organico per far fronte alle emergenze. Dalla mezzanotte, le squadre sono impegnate senza sosta per mettere in sicurezza le zone colpite, tagliando alberi caduti e rimuovendo detriti. In particolare, sono intervenuti in diverse località della provincia per liberare strade e proteggere edifici pubblici e privati.

Bilancio dei vigili del Fuoco dalla mezzanotte. Le squadre stanno operando, senza sosta, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, procedendo alla delimitazione delle aree interessate e alla rimozione delle parti instabili, su tutta la provincia messinese. Dalle 24 sono stati effettuati circa 40 interventi, per lo più causati dal forte vento. Attualmente risultano una ventina le richieste in attesa di essere espletate. Per garantire maggiore supporto alla popolazione, il Comando ha predisposto un potenziamento dell'organico, con il potenziamento del personale. Tra i soccorsi le operazioni di ripristino viabilità nella frazione di Quattropani di Lipari per viadi una frana, il taglio di un albero sulla strada provinciale 45 di Curcuraci e le operazioni di taglio albero con specialista Saf con autoscala dei vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: I vigili del fuoco tracciano un bilancio del 2025: "Stessi interventi dello scorso anno nonostante l'organico limitato" “Sotto organico e senza risorse, solo per fortuna eravamo tanti”, la denuncia dei vigili del fuoco del Vallese dopo la strage di Crans MontanaI vigili del fuoco del Vallese hanno denunciato di operare con organico ridotto e risorse insufficienti, situazione che ha complicato gli interventi durante la tragedia di Crans Montana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vento e maltempo nel cagliaritano: bonifiche in corso, ma c'è tanto da fare; Maltempo nel Nuorese e in Ogliastra: parte la conta dei danni; Bisignano colpita dal maltempo, preoccupa il fiume Crati. Il Comune: Massima prudenza; Cosenza ferita dal maltempo: il bilancio del Sindaco Franz Caruso dopo la notte di emergenza. Caruso, la pulizia dei fiumi ha consentito di limitare i danni(ANSA) - COSENZA, 13 FEB - L'azione di prevenzione che abbiamo messo in campo sin dal nostro insediamento, in particolare per quanto riguarda la pulizia dei fiumi cittadini, ha consentito di limitare ... msn.com Maltempo, esondati due fiumi nel cosentino: famiglie isolate. Messina, pioggia e venti a 100 km/hAllerta maltempo arancione oggi in Calabria; gialla in altre quattro regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Scuole chiuse per precauzione ad Alghero. Ieri nel Sassarese tre ... ilmattino.it La Calabria torna sotto assedio del maltempo: mareggiate sul Tirreno, frane nell’entroterra e il Crati che fa paura. Guarda cosa sta succedendo in queste ore. L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIMO COMMENTO facebook #Maltempo, #Meloni: 100 milioni primo stanziamento poi risorse arriveranno x.com