La lista Città Domani 3.0 si è presentata ufficialmente agli elettori

Ieri sera, il gruppo politico Città Domani 3.0 ha ufficialmente presentato i propri candidati agli elettori, dando il via alla campagna elettorale. La serata ha visto una grande affluenza di pubblico e una partecipazione attiva dei presenti, che hanno seguito con attenzione gli interventi e le presentazioni dei rappresentanti del movimento. L’evento si è svolto in un clima di entusiasmo, segnando l’inizio ufficiale delle attività politiche in vista delle prossime elezioni.

Grande affluenza e partecipazione, ieri sera (4 maggio), alla presentazione dei candidati e all’apertura della campagna elettorale di Città Domani 3.0, svoltasi presso la location Villa Alba di Santa Maria a Vico. Il candidato sindaco Andrea Pirozzi ha presentato ufficialmente la squadra dei 16.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Castelpoto, presentata ufficialmente la lista “Radici e Futuro” a sostegno di Serena Marcarelli sindacoTempo di lettura: 2 minutiÈ stata presentata ufficialmente la lista Radici e Futuro, la squadra che accompagnerà Serena Marcarelli nella sfida per il...

Sant’Agata de’ Goti, presentata la lista civica “Oggi e Domani”È stata ufficialmente presentata la lista civica «Oggi e Domani», che candida Giovannina Piccoli alla carica di candidata sindaco di Sant’Agata de’...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Elezioni comunali. Città Domani 3.0 apre la campagna elettorale; S. Maria a Vico (CE). Rossella Grieco con 'Città Domani': 'Credo in quel che abbiamo fatto e in quel che possiamo far; Elezioni Comunali Santa Maria a Vico 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Clemente Affinita conferma il suo impegno con Città Domani 3.0: Esperienza e innovazione per il futuro di Santa Maria a Vico.

S. Maria a Vico (CE). Clelia Signoriello candidata con ‘Città Domani’: ‘Un atto d’amore per la città’In occasione delle elezioni comunali a Santa Maria a Vico del 24 e 25 maggio, Clelia Signoriello scende in campo candidata nella lista Città Domani 3.0. M ... teleradio-news.it

S. Maria a Vico (CE). Rossella Grieco con ‘Città Domani’: ‘Credo in quel che abbiamo fatto e in quel che possiamo farRossella Grieco, architetto, è candidata al Consiglio comunale nella lista Città Domani 3.0 a sostegno del candidato sindaco Andrea Pirozzi. Alla sua sec ... teleradio-news.it

#Città Domani 3.0, presentazione dei candidati e apertura campagna elettorale. Tutte le foto della serata - facebook.com facebook