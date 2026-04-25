A Castelpoto è stata ufficialmente presentata la lista “Radici e Futuro”, composta da candidati che sosterranno Serena Marcarelli nella corsa alla carica di sindaco nelle prossime elezioni amministrative. La presentazione si è svolta in presenza dei rappresentanti del gruppo e di alcuni cittadini, segnando l’inizio ufficiale della campagna elettorale. La lista include diversi candidati pronti a sostenere il progetto di amministrazione locale.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata presentata ufficialmente la lista Radici e Futuro, la squadra che accompagnerà Serena Marcarelli nella sfida per il governo di Castelpoto alle prossime elezioni amministrative. Un momento importante, che segna l’avvio formale di un percorso nato dall’ascolto, dal confronto e dalla volontà condivisa di costruire una proposta credibile per il futuro del paese. Una lista fatta di persone, esperienze e sensibilità diverse, unite da un obiettivo comune: mettere al centro Castelpoto, con una visione che coniuga identità, partecipazione e sviluppo. Radici e Futuro rappresenta un progetto civico che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici, fondato sull’impegno concreto e sulla volontà di offrire al paese una prospettiva nuova.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castelpoto, presentata ufficialmente la lista “Radici e Futuro” a sostegno di Serena Marcarelli sindaco

Notizie correlate

Castelpoto, la discesa in campo di Serena Marcarelli tra partecipazione e cambiamentoTempo di lettura: 2 minutiScendere in campo per un senso di cambiamento e per la volontà concreta di mettersi al servizio della comunità, è questo lo...

Elezioni amministrative a Salerno, presentata la lista “Avanti PSI Salerno” a sostegno di De LucaTempo di lettura: 2 minuti Donato D’Aiuto, segretario cittadino di Avanti PSI Salerno, insieme a Luigi Di Martino e Vito Guariglia, ha ufficialmente...