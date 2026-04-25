A Sant’Agata de’ Goti è stata presentata la lista civica «Oggi e Domani», composta da sedici candidati. La lista sostiene la candidatura di Giovannina Piccoli come futura sindaca della città. La presentazione si è svolta in giornata, annunciando ufficialmente i nomi dei partecipanti e le intenzioni per le prossime elezioni amministrative. Tra i candidati, ci sono persone con diversi livelli di esperienza e nuove energie pronte a contribuire al futuro del territorio.

È stata ufficialmente presentata la lista civica «Oggi e Domani», che candida Giovannina Piccoli alla carica di candidata sindaco di Sant’Agata de’ Goti. La lista è composta da sedici candidati ed esprime una squadra radicata nel territorio, formata da persone con esperienze diverse, professionali e sociali, unite dalla volontà di mettere a disposizione della comunità competenze, impegno e senso di responsabilità. In larga parte, si tratta di figure che hanno già maturato esperienza amministrativa e che negli anni hanno avuto modo di crescere all’interno delle istituzioni locali. Negli ultimi anni è stato portato avanti un lavoro importante, spesso poco visibile ma fondamentale, incentrato sul risanamento dei conti e sul recupero della stabilità amministrativa.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sant’Agata de’ Goti, presentata la lista civica “Oggi e Domani”

Notizie correlate

Sant’Agata de’ Goti, il PD apre a una proposta civica per il futuro della cittàDopo settimane di confronto interno e politico, il PD locale avvia la costruzione di una proposta amministrativa alternativa e condivisa.

Sant’Agata de’ Goti, Farbo esce allo scoperto: “Investiamo nel nostro domani”Tempo di lettura: 2 minutiCi avviciniamo alla data delle elezioni amministrative nella cittadina di Sant’Agata de’ Goti e, come spesso accade, da...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Elezioni a Sant'Agata de' Goti, centrodestra diviso: È stata un’occasione persa; Amministrative, incertezza totale a Sant’Agata de’ Goti: al momento sono 6 gli aspiranti sindaci; Sant’Agata de’ Goti, Maria Iannotta: Serve una sfida elettorale basata su merito e programmazione; Sant’Agata de’ Goti – Ufficiale la candidatura di Valentino, no alla terza lista.

Elezioni Comunali Sant'Agata dei Goti 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaSant'Agata dei Goti è uno dei Comuni della provincia di Benevento al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì ... ilmattino.it

Ciarlo (Lega): Silenzio inaccettabile sull’ospedale di Sant’Agata, non ci arrenderemoSulla situazione del presidio ospedaliero ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’ di Sant’Agata de’ Goti continua a gravare un silenzio assordante, una stasi che ferisce la dignità di un intero territorio. ntr24.tv

Il 25 aprile a Sant’Agata del Bianco si terrà una giornata ricca di eventi culturali, tra cui lo svelamento di un murale, una mostra fotografica e la presentazione del nuovo romanzo di Gioacchino Criaco, celebrando la letteratura e l’arte in Aspromonte. Legg - facebook.com facebook