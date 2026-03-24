La Liga | Il Real vince il derby contro l' Atletico e resta in scia del Barça

Madrid (Spagna) 23 marzo 2026 – Era settimana di Derby quella di questa settimana in Liga, nello specifico quello di Madrid tra Real e Atletico. Una gara vinta dai Blancos, che hanno così tenuto a 4 punti il proprio distacco dalla capolista Barcellona. Il Levante continua la sua striscia positiva e ora crede nella salvezza, mentre l' Elche vince lo scontro diretto con il Maiorca e torna fuori dalla zona rossa. Perdono tutte le squadre in lotta per il quinto posto e torna a farsi compatta la zona con appena 9 punti tra quinta e dodicesima posizione. L'esito delle partite del weekend. Si comincia dall'Estadio de la Ceramica questo weekend di calcio in Spagna con il successo del Villarreal ai danni della Real Sociedad. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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