La Liga il Barça sopravvive all' Atletico e allunga a +7 Real ko a Maiorca

Il Barcellona ha ottenuto una vittoria importante contro l'Atletico Madrid, mantenendo il vantaggio di sette punti sulla squadra rivale. La partita si è conclusa con il successo della squadra catalana, che sembra aver rafforzato la propria posizione in classifica. Nel frattempo, il Real Madrid è stato sconfitto in trasferta contro una squadra di Maiorca, perdendo l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alla vetta.

Palma di Maiorca 6 aprile 2026 – Il Barcellona potrebbe aver messo una seria ipoteca sul titolo di Liga. Sia chiaro, mancano ancora otto giornate alla fine di Liga, ma il vantaggio di 7 punti appare ora incolmabile dopo gli eventi di questa trentesima giornata del massimo campionato in favore dei Blaugrana. Se infatti i ragazzi di Flick sopravvivono alla trasferta contro l' Atletico Madrid, vincendo non senza polemiche una sfida appassionante, fa un buco nell'acqua il Real, battuto da un Maiorca in crisi a caccia di punti salvezza. Si apre ancor di più il margine tra la prima della classe e gli inseguitori, con il Barça per altro a staccare il primo pass ufficiale per la Champions League del prossimo anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Liga, il Barça sopravvive all'Atletico e allunga a +7. Real ko a Maiorca La Liga: vittorie dominanti per Barça e Real, Maiorca esce dalla zona retrocessioneMadrid (Spagna) 16 marzo 2026 - Il Real Madrid lancia la sfida al Barcellona, ma i balugrana rispondono a tono. La Liga: Barça e Real scappano, il titolo è affar loro, Atletico battuto dal BetisBarcellona (Spagna) 9 febbraio 2026 – L'Atletico Madrid rallenta e allora il titolo diventa un affare solo per due squadre. Temi più discussi: Passano gli anni, segna sempre Lewandowski: il Barça rimonta l'Atletico e vede la Liga; Atlético Madrid - Barcellona in Diretta Streaming | DAZN IT; Il Real cade sul campo del Maiorca, il Barça stasera può chiudere la Liga: su Canale 20; Il Real cade a Maiorca: il Barça vince e va a +7. La Liga, il Barça sopravvive all'Atletico e allunga a +7. Real ko a MaiorcaIl weekend di Pasqua per il calcio spagnolo si apre il venerdì con la sfida di Madrid tra Rayo Vallecano ed Elche. Sfida importante per la zona salvezza: il Rayo deve allontanarsi quanto possibile ... sport.quotidiano.net La Liga: Barça vince con fatica a San Mames, ma il Madrid resta in scia a -4Yamal salva i catalani nella trasferta nei Paesi Baschi, così come Valverde vale i tre punti per i blancos. Vincono tutte le prime quattro, si accorcia sempre più la graduatoria a centro gruppo ... sport.quotidiano.net Siviglia, che caos dopo il ko a Oviedo: i tifosi minacciano e insultano i giocatori, interviene la Liga facebook Per una giornata da L’esordio in Liga con la Real Sociedad a Poi il ritorno a casa e la festa di amici e tifosi #LaLiga #DAZN x.com