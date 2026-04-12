Due anni dopo aver lasciato il Real Madrid, Toni Kroos potrebbe tornare nel club in veste di dirigente a partire dall’anno prossimo. La possibilità di un suo ritorno si fa avanti senza che siano stati ancora annunciati dettagli ufficiali, ma le voci si susseguono nel mondo del calcio. Kroos, che ha vestito la maglia dei blancos per diversi anni, potrebbe quindi intraprendere una nuova strada all’interno della stessa società.

Un addio che non è stato davvero un addio quello di Toni Kroos al Real Madrid, che, a partire dall’anno prossimo, potrebbe tornare alla Casa Blanca con un ruolo dirigenziale. L’esclusiva di As. Kroos ritorna al Real. Si legge su As: “Due anni dopo il suo addio, la dirigenza del club madridista vuole colmare il vuoto che ha lasciato. Il suo ritorno è previsto per la prossima stagione. A Valdebebas lo hanno già deciso e il desiderio dei vertici del club è che l’ex centrocampista del Real Madrid entri a far parte della struttura sportiva della società. La decisione è presa. Ritengono che il suo contributo alla vita quotidiana a Valdebebas e persino al club possa aiutare la crescita dell’istituzione nel suo complesso, indipendentemente dal ruolo che gli verrà assegnato in caso di accordo definitivo per il ritorno nella sua casa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Due anni dopo il suo addio, Kroos potrebbe tornare al Real Madrid in un ruolo dirigenziale

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